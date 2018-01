Clube chinês pede o retorno de Hernanes; São Paulo tenta segurá-lo

Principal jogador do São Paulo na última temporada, Hernanes corre o risco de não ficar no clube. O Hebei Fortune, da China, acionou uma cláusula existente no contrato de empréstimo que iria até junho e pediu o retorno imediato do meio-campista.

+ 'Manter Hernanes é prioridade no São Paulo', diz Ricardo Rocha

+ Cueva não vai à apresentação e só deve retornar na próxima semana

Desta forma, o jogador terá de se reapresentar à equipe chinesa. A informação foi confirmada pelo empresário de Hernanes, Joseph Lee.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O São Paulo ainda busca uma maneira de ficar com o jogador. As negociações estão em andamento. O Hebei Fortune tem intenção de utilizar o brasileiro e não negociá-lo neste momento.

Hernanes foi comprado pelos chineses da Juventus, da Itália, em fevereiro do ano passado por cerca de 10 milhões de euros (R$ 33 milhões). O empréstimo ao São Paulo aconteceu após mudanças nas regras de estrangeiros no Campeonato Chinês.

A perda de Hernanes será um duro golpe para o técnico Dorival Júnior. No ano passado, o São Paulo dependeu muito do futebol do meio-campista e só conseguiu se recuperar no Campeonato Brasileiro por causa da atuação determinante do jogador.