Clube colombiano confirma interesse do São Paulo por técnico

O São Paulo definiu o novo alvo para buscar um técnico. O colombiano Juan Carlos Osorio, do Atlético Nacional, é o atual preferido da diretoria para substituir Milton Cruz, que está no cargo desde o começo de abril, quando Muricy Ramalho se ausentou por motivos de saúde. O clube de Medellín já até mesmo sabe da busca do Tricolor.

“Ele tem contrato aqui no Atlético por mais um ano e meio. Tenho conhecimento do interesse do São Paulo, mas não sei mais nada sobre o tema. Já me reuni com a comissão técnica e estávamos organizando o projeto do Atlético Nacional para o próximo semestre”, explicou o presidente do Atlético Nacional, Victor Marulanda, em entrevista à rádio Bandeirantes.

O treinador de 53 anos iniciou na área como assistente técnico do Manchester City, da Inglaterra, e já comandou equipes dos Estados Unidos e do México, além do Millonarios, Once Caldas e está no Atlético Nacional desde 2012. No clube faturou seis títulos e chegou à decisão da Sul-Americana do ano passado, quando eliminou o próprio São Paulo na semifinal.

Osorio faz o perfil de um técnico estudioso, detalhista e adepto da tecnologia. Tais características agradam à diretoria do Tricolor. O time do colombiano foi eliminado na Copa Libertadores também nas oitavas de final, ao ser superado pelo Emelec, do Equador. "Estamos muito contentes com os resultados que conquistamos com ele. É um cara muito transparente e leal. Primeiro conversaremos com ele e depois vamos definir seu futuro", disse o presidente do clube.

Antes de Osorio, a diretoria são-paulino conversou com outro estrangeiro. O argentino Alejandro Sabella conversou com o vice-presidente de futebol do São Paulo, Ataíde Gil Guerreiro, mas como demorou a responder se tinha interesse em continuar com a negociação, levou o clube a cancelar as tentativas de contratação.