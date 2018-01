Clube da A2 espera atitude da FPF Após os incidentes pré-jogo entre Guaratinguetá e Rio Claro, que resultou no cancelamento da partida válida pelo Campeonato Paulista da Série A3, o presidente do Guaratinguetá, Mário Augusto Nunes, junto com o advogado do clube, foram nesta segunda-feira à Federação Paulista de Futebol (FPF) apresentar as provas e os detalhes da agressão. No domingo, aproximadamente duas horas antes do início previsto da partida, que seria disputada no Estádio Augusto Schimdt Filho, em Rio Claro, o elenco do Guaratinguetá foi vítima de uma tocaia, que resultou em um total de 10 vítimas. Para a FPF, o dirigente do Guaratinguetá apresentou a cópia do Boletim de Ocorrência registrado na seccional de Rio Claro e relatou outros detalhes, para que as medidas cabíveis sejam tomadas. Segundo Mário Augusto Nunes, o mandante da tocaia teria sido o técnico do Rio Claro, Paulo Roberto, que estaria presente no momento da agressão. Nesta segunda-feira, o técnico negou a informação para a Rede Vida de Televisão. O presidente espera agora a decisão da FPF. O dirigente não quis comentar se irá querer os três pontos da partida ou se prefere um novo confronto, limitando-se a dizer que confia na FPF e aguarda a decisão. Perda de mando ? A violência também ganhou destaque em outra partida no interior. Mas, desta vez, de um dirigente. O presidente do Bandeirante, de Birigui, Ademir Welinton de Oliveira, inconformado com os erros de arbitragem e, principalmente, com um impedimento não existente marcado contra seu time, agrediu o juiz Renato Fazanaro. O clube pode ser punido com a perda de mando de campo, mas o caso será analisado pela Junta de Justiça Desportiva. O Bandeirante é lanterna do grupo 1 do Campeonato Paulista da Série A2 com apenas quatro pontos.