Clube dos 13 cria Liga Nacional Os principais clubes brasileiros se rebelaram contra a CBF e criaram a Liga Nacional. A decisão foi anunciada pelo Clube dos 13 depois de uma reunião realizada pelos dirigentes, nesta terça-feira, em São Paulo. A nova Liga não organizará o próximo Campeonato Brasileiro, com início previsto para o dia 1º de agosto, mas deve provocar uma revolução na administração do futebol no Brasil. O processo de formação da Liga foi acelerado com a decisão de Ricardo Teixeira fechar a CBF e decretar férias coletivas a todos os departamentos da entidade. "Estamos a 20 dias do início do Campeonato Brasileiro e a CBF fechou as portas. Isso ofende a todos nós. Estamos no fundo do poço. Chegou a hora de os clubes tirarem o futebol brasileiro da mão da omissão", disse Alexandre Calil, superintendente do Atlético Mineiro. A declaração de Calil foi uma síntese do pensamento dos representantes dos 19 clubes, que formam o Clube dos 13, reunidos nesta terça-feira. Todos estavam irritados com a atitude de Ricardo Teixeira, que decretou férias na CBF e foi com a seleção brasileira para a Colômbia. A preocupação dos dirigentes é com a liminar do Remo, de Belém (PA), que briga na Justiça por uma vaga no Campeonato Brasileiro. A CBF ainda não conseguiu cassar a liminar e pode ser obrigada pela Justiça a incluir o Remo no Nacional deste ano. Seria uma repetição do que aconteceu no ano passado, quando o Gama saiu vitorioso com uma ação judicial, semelhante à ação do Remo, que precipitou a criação da Copa João Havelange. "Ano passado, fomos obrigados a fazer a João Havelange, numa emergência, para incluir o Gama. Caso contrário, não teríamos futebol no Brasil no segundo semestre. Depois a culpa de tudo caiu sobre nós, os clubes. Para evitar tudo isso estamos criando a Liga Nacional que, daqui para frente, vai organizar e gerenciar os campeonatos", resumiu Luciano Bivar, presidente do Sport Recife. A Liga terá 20 clubes, os 19 que formam hoje o Clube dos 13 e mais um convidado. O Vasco, rompido com o Clube dos 13, é o mais cotado para ficar com a 20ª vaga. Na reunião desta segunda-feira, o Flamengo apresentou uma proposta de um estatuto para a Liga, que contou com a simpatia da maioria dos dirigentes. "A nossa proposta é a formação de uma empresa com sociedade limitada com a participação de 20 clubes. A empresa seria administrada por executivos que organizariam os campeonatos, cuidariam dos contratos com a televisão e outros parceiros comerciais", explicou Edmundo Santos Silva, presidente do Flamengo. O dirigente do clube carioca garantiu que a Liga poderia assumir de imediato a organização do próximo Campeonato Brasileiro. "Em dez dias poderíamos formatar e legalizar a empresa que teria plenas condições de organizar o Campeonato Brasileiro", insistiu Edmundo Silva. O prazo é curto, mas o Clube dos 13 marcou para o dia 20 deste mês uma nova reunião com os departamentos jurídicos dos clubes. O presidente do Flamengo conta como será conduzido o processo final da formação da Liga. "Nessa reunião vamos dar o formato final da Liga e dia 23, levaríamos ao plenário do Clube dos 13 para a aprovação geral. O importante é que houve consenso para a criação da Liga." O projeto do Clube dos 13 vai além da formação da Liga Nacional. Os dirigentes dos clubes querem fomentar a criação de ligas em todas as regiões para esvaziar o poder das federações e da CBF. "Estamos criando também a Liga do Nordeste, que cuidará dos campeonatos da nossa região. Vamos estimular a formação de novas associações regionais como essa do Nordeste. Não é mais possível entregar às federações o direito de negociar as cotas de televisão e patrocínios, que pertencem aos clubes", revela Bivar. Os dirigentes dos clubes garantiram que a nova liga tem respaldo legal da Lei Pelé e que a CBF não teria como se opor ao projeto. Bivar fecha a questão: "Temos garantias da lei federal. A CBF será obrigada a botar o seu carimbo no documento e encaminhar à Fifa. Isso levaria menos de dez dias. Como a CBF só pensa mesmo na seleção, nós, os clubes, vamos assumir a administração do futebol brasileiro."