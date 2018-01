Clube dos 13 discute novo Brasileiro O Clube dos 13 formou uma comissão de cinco clubes para discutir propostas de alteração no próximo Campeonato Brasileiro. Os presidentes do Flamengo, do São Paulo, do Corinthians, do Atlético-MG e do Vitória se reunirão no próximo dia 10 para discutir o assunto, no Rio de Janeiro. Anfitrião do encontro, o Flamengo é um dos proponentes das mudanças no formato do campeonato. O presidente do Clube dos 13, Fábio Koff, lamentou a decisão do Vasco de deixar o grupo de elite do futebol brasileiro, anunciada na reunião de ontem, em Campinas. O presidente do Cruzeiro, José Terré, foi eleito para a segunda vice-presidência, na vaga deixada por Eurico Miranda, do Vasco.