Clube dos 13 e CBF paralisam Brasileiro O futebol brasileiro parou por tempo indeterminado. Depois de ver suas tentativas de impedir a aprovação do Estatuto do Torcedor frustradas, a cartolagem brasileira apelou e promoveu um autêntico levante, uma rebelião contra o governo. Após reunião do Clube dos 13, nesta terça-feira no Rio, com a presença da cúpula da CBF, os dirigentes decidiram suspender as competições no País alegando impossibilidade de cumprir o Estatuto, sancionado na semana passada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Entre integrantes do governo, o gesto foi encarado como provocação e sinal de desespero. Não há previsão, de acordo com os dirigentes, para o reinício das atividades. Os jogos desta quarta-feira pelas semifinais da Copa do Brasil estão mantidos, assim como as partidas pela Copa Libertadores, torneio comandado pela Confederação Sul-Americana. Mas é certo que a rodada do Brasileiro de todas as séries (A e B) no fim de semana não será realizada. O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, e o secretário-geral, Marco Antônio Teixeira, deram o aval à decisão. A Fifa não pode punir os clubes ou a CBF, garante Valed Perry, especialista em legislação esportiva. "A Fifa não pode interferir em problemas internos." Os cartolas não se consideram aptos a pôr em prática diversos itens do Estatuto do Torcedor nas próximas semanas. Não admitem, por exemplo, serem responsabilizados em caso de brigas dentro ou nas redondezas do estádio. E não vêem possibilidade de numerar os assentos, como manda a lei, num curto prazo. "Eu já havia demonstrado essa preocupação e passado ao presidente do Clube dos 13 (Fábio Koff), vamos suspender as competições até que os clubes se adaptem às exigências", comentou Mário Celso Petraglia, presidente do Atlético-PR, pouco depois de sair da reunião, no início da noite. "Teremos de nos preparar economicamente, comprar seguros, contratar serviço de segurança interna", acrescentou. "Se um torcedor matar o outro, o presidente vai ser processado criminalmente?" Petraglia reconhece, no entanto, falha dos clubes por não terem iniciado esse estudo antes, afinal já se sabia da tramitação do estatuto. O presidente do Vasco, Eurico Miranda, acha que "não haveria problema caso a lei entrasse em vigor a partir de janeiro de 2004". "Não foi rebeldia e sim absoluta impossibilidade de se cumprir o que diz a Lei Federal." Às escuras - A reunião foi marcada de última hora. Muitos dirigentes de clubes importantes, como Corinthians, São Paulo e Palmeiras, não participaram, mas vão se solidarizar, garante Eurico Miranda. Não é bem assim, dizem Paulo Carneiro, presidente do Vitória, e Alexandre Kalil, presidente do Conselho Deliberativo do Atlético-MG. "Vou mandar o time a campo", afirmou o atleticano. O são-paulino Marcelo Portugal Gouvêa ficou surpreso com a decisão e disse não ter sido nem convidado. Participaram da reunião representantes de Vasco, Fluminense, Flamengo, Santos, Cruzeiro, Atlético-PR e Grêmio, além das federações do Paraná, Santa Catarina, Rio e Rio Grande do Sul. A Globo, que detém os direitos do Brasileiro, foi ao encontro com Marcelo Campos Pinto. Legislação - As duas leis de moralização do esporte, sancionadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, representam quase uma revolução na relação torcedor-espetáculo e na administração dos clubes. O Estatuto do Torcedor é praticamente um "Código de Defesa do Consumidor" aplicado aos espetáculos esportivos. Exige que os estádios tenham padrões mínimos de higiene, conforto e segurança. Também pune torcedores vândalos. Já a Medida Provisória 79 é dura com os cartolas que misturam seus negócios com os dos clubes que administram. Incentiva os clubes a se transformarem em empresas e exige transparência na prestação de contas. "Um cidadão que vai a um estádio tem direito de ter sanitários limpos, tem direito de ter acesso a um bebedouro, posto de atendimento médico com médico e ambulância", disse o presidente Lula ao sancionar as leis.