Clube dos 13 fica em cima do muro sobre título do Flamengo

Depois da reeleição de Fábio Koff como presidente, 16 membros do Clubes dos 13 - que possui 20 clubes no total - fez uma reunião, nesta terça-feira, sobre o pleito do Flamengo em ser reconhecido como o legitimo campeão nacional de 1987, e optou por ficar em cima do muro, uma vez que alguns membros, como o presidente do Vasco, Eurico Miranda, mostrou-se contrário ao apoio da entidade ao pedido flamenguista. Veja também: Fábio Koff é reeleito presidente do Clube dos 13 pela 5.ª vez Desta forma, o Clube dos 13 definiu que enviará uma ata de uma reunião da entidade, realizada em 1998, quando o Sport foi inserido. Na ata, todos os representantes acordaram que tanto Flamengo quanto Sport foram os campeões nacionais de 1987. O time do Rio conquistou a Copa União, enquanto a equipe pernambucana ficou com o título do Módulo Amarelo, que é o único reconhecido pela CBF. O Sport teve que concordar com a decisão para ser inserido na entidade. Esta ata é o trunfo que o Flamengo possui para que a CBF reveja sua posição e declare o clube como sendo o primeiro time a conquistar o Campeonato Brasileiro por cinco vezes e, assim, ficando com a famosa 'taça das bolinhas', que virou tema de discussão logo após o título do São Paulo, que também possui cinco títulos. Como não teve representante algum na eleição para a presidência do Clube dos 13 e, conseqüentemente, na reunião sobre a autenticidade da conquista do Flamengo, o São Paulo continua à espera de uma posição da CBF sobre o assunto, pelo menos é o que diz o superintendente de futebol do clube, Marco Aurélio Cunha. "O São Paulo não desiste da taça enquanto a CBF não se proclamar a respeito. Caso a decisão da CBF seja revista, aí sim vamos repensar sobre qual posição devemos tomar", comentou Cunha. Até o momento, a CBF mantém sua postura, proclamando o São Paulo como sendo o primeiro clube a conquista o Brasileirão por cinco vezes e, assim, digno de ficar com a 'taça das bolinhas'.