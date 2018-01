Clube dos 13 já não controla sócios Parece que o Clube dos 13 (composto por 19 clubes) está perdendo prestígio perante os clubes que o integram. A entidade, que sempre defende as agremiações associadas, se coloca de lado quando a briga acontece entre dois de seus integrantes. Na briga entre Palmeiras e Grêmio, pelo empréstimo do atacante Christian, o clube não interveio na negociação. Agora, na novela Corinthians, Luís Mário e, novamente, Grêmio, a entidade continua olhando tudo de longe. Leia mais no Jornal da Tarde