Clube dos 13 não acredita em Virada A possibilidade de uma virada de mesa com a manutenção de Palmeiras, Botafogo, Portuguesa e Gama é considerada tão remota pelo Clube dos 13 que o assessor de imprensa Eduardo Negrão não vê como necessária a divulgação de uma posição oficial da entidade que reúne os grandes clubes brasileiros. Nem o fato de dois de seus membros - Palmeiras e Botafogo - terem sido rebaixados - muda a postura de Negrão. "Não há nenhum fato no cenário futebolístico que aponte para uma mudança. Não há nada a ser comentado. Além do mais, os clubes que caíram participaram do Conselho Arbitral que definiu o regulamento. Todos assinaram antes do início do campeonato." Leia mais no Jornal da Tarde