Clube dos 13 não liga para "rebeldes" Nada de cotas de televisão ou mágoas por não terem sido consultados em decisões importantes. Nos bastidores do Clube dos 13, as alegações de Flamengo, que anunciou na semana passada ter se desvinculado da entidade, e do Santos, que ameaça fazer o mesmo, não são levadas a sério. Muitos dizem acreditar que o motivo da rebeldia é o comportamento dos demais cartolas em relação aos ?co-irmãos? durante as investigações das Comissões Parlamentares de Inquérito da Câmara e do Senado. O Flamengo foi um dos principais alvos dos levantamentos realizados pelas equipes de investigação da CPI. Como conseqüência disso, seu presidente, Edmundo Santos Silva, acabou se tornando um dos cartolas mais citados durante o processo de apuração. Já o Santos manchou a reputação do futebol de São Paulo. Foi o único clube paulista sobre o qual recaíram suspeitas de irregularidades administrativas, sobretudo durante a gestão de Samir Abdul-Hak. Diante desses contratempos, tanto Edmundo Santos Silva quanto seu colega da Vila Belmiro, Marcelo Teixeira, teriam esperado apoio maior do Clube dos 13. A idéia seria pressionar para que os trabalhos parlamentares não atingissem nenhum dos filiados, o que não ocorreu. Nas versões oficiais, os cariocas alegaram que, por não terem sido consultados em decisões importantes, decidiram se desligar. Já os paulistas se queixam dos valores das cotas. Os santistas gostariam de receber o mesmo valor pago a Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo e Vasco. Desdém - Para o presidente do Clube dos 13, Fábio Koff, a Liga Nacional, competição que vai substituir o Campeonato Brasileiro, será disputada no segundo semestre, independentemente da presença de qualquer equipe. "Não depende desse ou daquele estar inscrito na competição, absolutamente. A Liga vai acontecer", afirmou. Para Fábio Koff, a atitude do Flamengo e as ameaças do Santos foram uma surpresa na reunião realizada na semana passada, em Curitiba. O dirigente não entende que tipo de ação que os clubes poderiam esperar de sua parte em relação à CPI. "Não entendo o que poderia ter sido feito. Nós ajudamos os clubes, por exemplo, no caso do INSS", disse. "É claro que existem interesses divergentes, mas nós fomos ao nosso limite." A possibilidade de a atitude de Flamengo e Santos servir de exemplo para outros dirigentes de clubes foi descartada pelo presidente do Clube dos 13. "Essas ações não vão contaminar ninguém", observou. Embora evite comentar, Fábio Koff aposta no recuo de Edmundo Santos Silva. Seu argumento é a questão que fica para esse caso. Se o Flamengo não quiser disputar a Liga, vai fazer o que no segundo semestre?