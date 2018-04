Clube dos 13 planeja realizar jogos às 11 horas, em 2008

O campeonato brasileiro de futebol terá jogos às 11 horas de domingo a partir do ano que vem. A informação foi divulgada pelo presidente do Clube dos 13, Fábio Koff, nesta quinta-feira, em Porto Alegre, durante assinatura de convênio com a ministra do Turismo, Marta Suplicy, para divulgação dos atrativos brasileiros nas transmissões de jogos para a Ásia. O objetivo é conquistar audiência com a exibição das partidas ao vivo em horário nobre no Oriente, no final das noites de domingo. Esta foi uma das premissas de Fábio Koff, caso fosse reeleito pela quinta vez presidente do Clube dos 13, o que aconteceu neste mês. E, com o aval dos clubes participantes, tal medida deve ser aprovada. Em contrapartida, comissões técnicas de clubes reclamarão do novo horário, que é considerado inadequado para a prática do futebol. Mesmo assim, divisões inferiores do futebol brasileiro já utilizam tal horário para realizar suas respectivas partidas para não bater de frente com a grade horária das principais competições.