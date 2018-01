Clube dos 13 pode criar Liga na 2ª O presidente do Clube dos 13, Fábio Koff, disse nesta quarta-feira que a entidade poderá aprovar na próxima segunda-feira a criação de uma liga nacional que teria prerrogativa de organizar campeonatos nacionais. A comissão coordenada pelo presidente do Flamengo deverá apresentar o resultado dos estudo que fez sobre as alternativas jurídicas para a constituição da liga e, se houver acordo na reunião de segunda, a proposta de estatuto será encaminhada para registro oficial. A principal dúvida que ainda resta é sobre a natureza jurídica da liga: uma sociedade civil com fins lucrativos ou uma sociedade comercial. "Hoje, como não há mais isenção fiscal, a diferença é relativamente pequena", opina Koff. O número e o nome dos clubes que constituirão a entidade como sócios permanentes é outro ponto indefinido. A cada ano, esses sócios poderão convidar outros clubes para o campeonato da liga. Apesar dos preparativos, o presidente do Clube dos 13 garante que não há chance de resolver o impasse no Campeonato Brasileiro de 2001 por meio da liga. "A liga não tem como organizar um campeonato em 10 dias, não tem como operacionalizar, pois precisaria fazer convênio com as federações, que são contrárias", disse Koff. Ele reafirmou sua confiança de que a CBF encontre uma solução para o impasse criado pela liminar determinando a inclusão do Clube Remo, de Belém, na competição. Para Koff, a confederação deveria punir o clube paraense se estiver usando a prefeitura de Belém como "laranja" para a ação judicial. "Estamos na expectativa. A CBF tem instrumentos para resolver o problema", afirmou.