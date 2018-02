Clube dos 13 vai reeleger Fábio Koff O Clube dos 13 se reúne nesta segunda-feira em Porto Alegre para reconduzir Fábio Koff à presidência da entidade. O ex-dirigente do Grêmio comanda desde 1995 a associação dos 20 maiores clubes do País e sua reeleição é tida como certa. Pelo menos até a noite de domingo não havia articulação de outra chapa. O início da nova gestão, no entanto, não deve ser pacífico como a manutenção do cargo para Koff. Ele terá de lidar com a rebelião de sete dos 20 participantes da associação, que anunciam a saída por não concordarem com os critérios de divisão das cotas pagas pela televisão para a transmissão do campeonato brasileiro. Os descontentes são o Flamengo, Fluminense, Botafogo, São Paulo, Cruzeiro, Vitória e Atlético-PR, clubes que, ou por terem grandes torcidas ou por terem feito boas campanhas recentemente, entendem que deveriam receber mais do que a fatia estabelecida na reunião de quarta-feira passada, em São Paulo, para o bolo de R$ 300 milhões que será distribuído nos campeonatos de 2006 a 2008. Alguns dirigentes também não aceitam a criação de uma faixa especial para o Santos, que passou a ter mais audiência na televisão depois do título de 2002. Pela divisão estabelecida pela entidade, Corinthians, São Paulo, Flamengo, Palmeiras e Vasco da Gama, do primeiro grupo, vão receber R$ 21 milhões. O Santos, sozinho na faixa dois, terá direito a R$ 18 milhões. O terceiro grupo reúne Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, Atlético-MG, Internacional e Grêmio e paga R$ 15 milhões a cada clube. No quarto grupo estão Atlético-PR, Portuguesa, Guarani, Coritiba, Vitória, Sport, Bahia e Goiás, que terão direito a R$ 11 milhões cada. Apesar de licenciado da entidade até este domingo, Koff mandou um recado aos rebeldes, considerando o anúncio da saída como apenas mais um blefe. ?Se há sete querendo sair, há mais 20 querendo entrar?, advertiu numa entrevista dada ainda na quarta-feira. ?Não acredito que eles vão sair?, reiterou neste domingo, ao final de suas férias. ?Brigas sempre ocorrem quando há dinheiro envolvido, mas logo depois todos se acertam.? O Clube dos 13 nasceu em 1987 como uma associação dos quatro principais clubes de São Paulo e do Rio de Janeiro, dos dois principais de Minas Gerais e Rio Grande do Sul e do Bahia. Em 1997 entraram o Coritiba, o Goiás e o Sport Recife. Em 2000, com a inclusão do Atlético-PR, Vitória, Guarani e Portuguesa, a entidade passou a ter 20 participantes.