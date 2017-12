Clube egípcio vai ao Mundial da Fifa O egípcio Al-Ahly conquistou neste sábado o título da Liga dos Campeões da África e garantiu a última vaga no Mundial de Clubes da Fifa, que acontece em dezembro, no Japão. Na partida de volta da final do torneio, no Cairo, o time da casa venceu o Etoile du Sahel, da Tunísia, por 3 a 0 - antes, no jogo de ida, houve empate por 0 a 0. O Al-Ahly pode ser, inclusive, o adversário do São Paulo na semifinal do Mundial. Afinal, disputará sua classificação contra o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Além deles, o torneio no Japão terá Liverpool (Inglaterra), Saprissa (Costa Rica) e Sydney FC (Austrália). Essa foi a 4ª vez que o Al-Ahly conquistou o título da Liga dos Campeões da África, repetindo o feito de 1982, 1987 e 2001. Os gols da vitória do time egípicio, neste sábado, foram marcados por Mohamed Aboutraika, Ossama Hosny e Mohamed Barakat.