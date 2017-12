Clube egípcio vai invicto ao Mundial Possível adversário do São Paulo no Mundial de Clubes da Fifa, o egípcio Al Ahli está invicto há 55 jogos, desde julho de 2004. E pretende manter essa boa fase no campeonato que será disputado em dezembro, no Japão. Atual campeão africano, o Al Ahli vai enfrentar o árabe Al-Ittihad na primeira fase do Mundial. E quem vencer este duelo vai enfrentar o São Paulo na semifinal do torneio. Os outros clubes participantes são Liverpool (Inglaterra), Sydney (Austrália) e Saprissa (Costa Rica). Depois de fazer 3 a 1 sobre o Arab Contractors, no domingo, o Al Ahli chegou a 10 vitórias em 10 jogos do Campeonato Egípcio, liderando com folga. Assim, já venceu 39 das 55 partidas em que está invicto. ?O Al Ahli será um excelente embaixador do futebol egípcio no Campeonato Mundial de Clubes?, garantiu o presidente da equipe, Hassan Hamdi.