Clube escocês pede desculpa à torcida A diretoria do clube Aberdeen, da Primera Divisão da Escócia, se viu obrigada a pedir desculpas a seus torcedores por um erro de informação publicado na página do clube na internet. Segundo a informação, o Aberdeen havia contratado o centroavante Gabriel Batistuta - astro da Roma da seleção argentina. A página oficial dava detalhes da negociação e assegurava que ainda nesta semana o clube iria promover uma entrevista coletiva para a apresentação do jogador. ?Colocamos no ar uma mensagem com o pedido de desculpas a nossos torcedores. Estamos em processo de reformulação da página e não nos foi possível evitar erros como esse?, afirmou em nota oficial, a assessoria de imprensa do clube.