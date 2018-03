Clube espanhol Getafe está à venda, diz presidente O Getafe, equipe da primeira divisão do Campeonato Espanhol, foi colocado à venda por um valor entre 40 e 50 milhões de euros (entre 62 e 78 milhões de dólares), disse o presidente do clube, Angel Torres, à Reuters nesta quinta-feira. Diversos grupos britânicos e do Oriente Médio já tinham mostrado interesse, disse Torres. "Queremos vender porque estamos aqui por muito tempo", disse ele, acrescentando que não tinha preferência por um possível comprador. Torres afirmou que ele e mais dois sócios são donos de 100 por cento do clube. O presidente se recusou a dizer o nome dos dois sócios. O banco de investimentos londrino Seymour Price estava procurando por um comprador, disse uma fonte informada sobre o assunto. Torres comprou o clube de Madri há sete anos quando ele disputava a terceira divisão do Espanhol. O clube está agora na elite do futebol espanhol e tem gerado lucros pelos últimos cinco anos, afirmou Torres. O Getafe chegou nas quartas-de-final da Copa da Uefa e chegou à final da Copa do Rei pela segunda vez consecutiva. O time terminou o Campeonato Espanhol em 14o na tabela, cinco pontos acima da zona de rebaixamento para garantir a quinta temporada seguida na primeira divisão. O ex-jogador dinamarquês Michael Laudrup deixou o cargo de técnico do time no final da temporada espanhola e o time ainda não tem um substituto. (Reportagem de Elena Moya)