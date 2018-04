Clube gaúcho descarta participação da Arena Grêmio na Copa do Mundo

SÃO PAULO - O atraso nas obras da Arena da Baixada, em Curitiba, não deve transformar a Arena Grêmio em um dos 12 estádios da Copa do Mundo. Pelo menos é esse o plano e a impressão do Grêmio. Segundo o clube, os dirigentes não foram consultados ou procurados pela Fifa após as declarações do secretário-geral da entidade máxima do futebol, Jérôme Valcke, sobre a situação do estádio do Atlético-PR. A possibilidade de receber as partidas programadas para a capital paranaense, inclusive, nunca foi cogitada pelo clube gaúcho.

No último domingo, porém, Carlos Eduardo Paes Barreto, diretor-superintendente da OAS Arenas, confirmou que a empresa responsável pela gestão do estádio gremista foi procurada pela Fifa na semana passada. De acordo com informações, o contato ainda estaria em andamento, mas seria informal, ocorrendo nas reuniões em relação à Arena da Dunas, estádio de Natal também erguido pela construtora.

Apesar da informação, o Grêmio não acredita na inclusão de sua arena no Mundial."Uma mudança de última hora nunca aconteceu na história das Copas. E também nunca cogitamos isso", disse o clube, por meio de sua assessoria. O Grêmio lembrou também dos atrasos na preparação para a Copa da África do Sul, quando nenhum dos dez estádios foi excluído do torneio.

Na ocasião, três arenas foram entregues no ano da competição, nos primeiros meses de 2010: o Green Point, na Cidade do Cabo, o Peter Mokaba, em Polokwane, além do palco da abertura e da final, o Soccer City, em Johannesburgo, que foi concluído apenas em abril. "Se acontecer alguma coisa, o Grêmio será consultado, pois precisaria liberar o estádio", disse.

A Arena Grêmio foi inaugurada em dezembro de 2012, no amistoso entre Grêmio e Hamburgo. No ano passado, o estádio foi usado pelo clube gaúcho no campeonato estadual, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. No total, incluindo o amistoso entre Brasil e França, foram 33 partidas disputadas no local. Porto Alegre receberá cinco jogos do Mundial 2014. As partidas serão disputadas no Beira-Rio, que será inaugurado no próximo dia 31.

Em outubro de 2011, a Fifa confirmou a disputa de quatro jogos da Copa do Mundo na Arena da Baixada. No mesmo mês, a reforma do estádio do Atlético-PR foi iniciada. No entanto, 27 meses depois, as obras no local ainda não passaram de 90% de execução. Na última visita da Fifa ao local, o secretário-geral Jérôme Valcke afirmou que o estádio será reavaliado no dia 18 de fevereiro.