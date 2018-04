Clube inglês comemora permanência dando cerveja aos torcedores

Com seis vitórias nos últimos oito jogos, o Leicester comemorou a permanência na primeira divisão inglesa quando todos desacreditavam no time. A diretoria quer estender essa celebração para as arquibancadas, presenteando cada torcedor pagante na partida derradeira do campeonato com um copo de cerveja, ou uma garrafa de água para os menores de idade.

Em nota no site oficial do clube, o vice-presidente Aiyawatt Srivaddhanaprabha, tailandês bilionário filho do dono do time, disse que "é um agradecimento ao grande suporte que recebemos durante a temporada."

"Até durante os momentos mais difíceis, quando todos pensaram que não tínhamos chances, nossos leais torcedores continuaram acreditando e ficaram atrás do time. Nossos jogadores têm sido continuamente inspirados pelos aficionados, o que foi fundamental para garantir outra temporada na Premier League", completou o mandatário.

Somente os ingressos dos torcedores mandantes podem ser trocados pela bebida. A distribuição dos copos de cerveja será feita até 15 minutos antes do pontapé inicial do jogo contra o Queens Park Rangers, marcado para as 15h, no horário local, do próximo domingo.