Clube Islandês sai da 'aposentadoria' e volta com as comemorações inusitadas

Conhecido por momentos divertidos no futebol, o clube islandês Stjarnan, confirma o seu retorno. Com comemorações inusitadas e criativas, agora a equipe inova ao lançar outra celebração, o "andar na prancha". Veja o vídeo:

O Stjarnan foi proibido de fazer comemorações durante cinco anos, quando um gerente do clube pediu para a equipe se concentrar apenas no futebol. Na época, os garotos faziam sucesso com diversas coreografias, entre as mais famosas ficaram a "linha de pesca", "Rambo", "banheiro" e até uma "bicicleta humana." O pedido parece que rendeu resultados, o time que estampava as manchetes do mundo inteiro com apresentações criativas, foi campeão inédito na Islândia, em 2014. Até a data, o clube tinha apenas um título de nível nacional, que conquistou em 1989.