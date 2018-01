Clube japonês diz que acertou com Autuori Os dirigentes do Kashima Antlers, clube da J-League (Primeira Divisão do Japão), anunciaram nesta quinta-feira que já acertaram as bases para contratar o treinador Paulo Autuori, do São Paulo, como o novo diretor de futebol da equipe. A informação foi divulgada no site do jornal japonês Kyodo News. A notícia do acerto de Autuori, tricampeão mundial com o São Paulo no Japão, com o Kashima Antlers gera um conflito de informações, já que o treinador confirmou, no início desta semana, que continuará seu trabalho na equipe paulista.