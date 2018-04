Clube japonês fez proposta para contratar Rogério Ceni

Um clube desconhecido do futebol japonês tentou tirar Rogério Ceni recentemente do São Paulo, mas o presidente Juvenal Juvêncio nem aventou a possibilidade de abrir mão de sua principal estrela. A revelação foi feita pelo próprio goleiro são-paulino. Veja também: São Paulo está de olho no meia Diego Souza, do Grêmio "Eu recebi uma proposta para deixar o São Paulo. Não era da Espanha nem da Itália. Era de outro país. Passei o assunto para ser resolvido pelo presidente (Juvenal Juvêncio). A minha saída ficou nas mãos dele, que tinha a responsabilidade de decidir o meu futuro. Não gosto de conversar sem o aval do clube onde tenho contrato (até julho de 2010)", contou o camisa 1 do Tricolor. Aos 34 anos - faz 35 em janeiro -, Rogério Ceni sabe que dificilmente teria espaço em uma potência do futebol europeu com essa idade. No entanto, nem parece se preocupar com isso. Sabe que já faz parte da história do São Paulo, onde está há 17 anos. No clube, conquistou os principais títulos e já marcou 78 gols (46 de falta e 32 de pênalti) - é um dos artilheiros do São Paulo no Brasileiro, com sete gols, ao lado de Dagoberto e Borges. No ano passado, passou a ser o maior goleiro-artilheiro de todos os tempos, superando o paraguaio Chilavert. "Vou completar 35 anos. O Barcelona e o Real Madrid não investirão em um jogador com essa idade. Se fossem contratar um goleiro, eles buscariam um com 20 anos. Eu mesmo, se fosse dirigente, não investiria", garante. "Mas estou satisfeito no São Paulo. Sou feliz, gosto de treinar e jogar com essa camisa. Nem penso em trocar de clube." Apesar da idade avançada, ele segue impressionando. Muitos defendem que deveria ser o titular absoluto da Seleção pelo que mostrou neste ano. Por muito pouco, não entrou para a história do Campeonato Brasileiro como o goleiro que ficou mais tempo sem sofrer gols. Na semana passada, foi eleito o melhor goleiro do mundo pelos internautas que lotaram o site da Fifa de mensagens. Também ganhou como o melhor cobrador de faltas, desbancando até Ronaldinho Gaúcho.