Clube mineiro vai sortear emprego Na tentativa de escapar do rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, a diretoria do América-MG decidiu inovar na estratégia para atrair torcedores. Para a partida contra o CRB, nesta terça-feira, às 20h30, no Mineirão, serão sorteados 10 empregos. Os cargos oferecidos por um hospital e uma construtora da capital mineira são de médico plantonista, pedreiro, técnico e auxiliar em enfermagem, serviços gerais, servente de pedreiro e carpinteiro. Além de ter formação condizente com as funções ofertadas e estar apto no exame de saúde, exige-se que os sorteados não tenham antecedente criminal. Para escapar do rebaixamento, o América precisa vencer a equipe alagoana e o seu último compromisso pela Série B - contra o Caxias, em Caxias do Sul. Na última rodada, o time mineiro foi derrotado pelo Paulista, em Jundiaí, por 2 a 0. Outras promoções foram anunciadas pela diretoria americana para o jogo desta terça: os ingressos terão preço de R$ 1, com a meia entrada custando R$ 0,50; serão distribuídas 800 camisas do clube e haverá sorteios de cestas básicas.