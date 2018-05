Clube português não realiza inscrição e fica fora da disputa da Liga Europa

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informou nesta terça-feira que o Aves não disputará a Liga Europa porque o clube não fez a inscrição no torneio europeu. O Aves havia conquistado o direito de disputar a competição depois de se sagrar campeão da Taça de Portugal ao vencer o Sporting por 2 a 1, no domingo.

A entidade não deu mais detalhes sobre o ocorrido. Em seu site oficial, apenas explicou como foram distribuídas as cinco vagas para as competições europeias entre os clubes portugueses.

O Porto e o Benfica, campeão e vice do Campeonato Português, respectivamente, vão disputar a Liga dos Campeões. O primeiro colocado entra diretamente na fase de grupos e o segundo disputará a terceira fase do playoff.

O terceiro, quarto e quinto colocados do principal torneio nacional disputarão a Liga Europa. O Sporting entrará diretamente na fase de grupos, o Braga disputará a terceira fase do playoff e o Rio Ave, que acabou sendo beneficiado pelo vacilo de seu quase xará, jogará a segunda fase do playoff da Liga Europa.