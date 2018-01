Clube português pode salvar Lusa A volta às raízes pode ser a solução para os problemas da Portuguesa. A diretoria da Lusa, afundada numa crise sem precedentes, está prestes a fechar um acordo com uma equipe de médio porte de Portugal. Por meio da parceria, o time paulista cederia boa parte de seus atletas para uma espécie de intercâmbio na Europa. Custeados pelos anfitriões, os brasileiros conheceriam o futebol português e os que os mais se destacassem seriam imediatamente negociados. De acordo com o vice-presidente de Comunicações da Lusa, Nelson de Paula, o acordo poderia resolver, a médio prazo, o rombo financeiro no caixa, com dívidas, segundo ele, por volta de R$ 30 milhões. "De imediato, poderíamos vender vários de nossos atletas." O dirigente conta que um empresário ligado ao time europeu, "um dos mais estáveis e bem saneados de Portugal", apresentou há alguns dias a proposta. "Essa é uma das saídas, mas estamos trabalhando em várias frentes", explica Nelson de Paula. Além do acordo, a diretoria pretende colocar as ações do clube na Bolsa de Valores. "Em vez de alguns (conselheiros) darem muito. Muitos dão um pouquinho", justificou o vice de Comunicações. A Lusa estuda ainda a viabilidade de um pedido de financiamento no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A requisição, de valor não divulgado, teria 20 anos para ser quitada. Os dirigentes, no entanto, consideram difícil a liberação da verba.