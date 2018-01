Clube recusa ? 20 mi por Júlio Baptista O presidente do Sevilha, José Maria del Nido confirmou nesta sexta-feira que recusou uma proposta de ? 20 milhões do Arsenal pelo brasileiro Julio Baptista. O dirigente informou ter a proposta ?por escrito? , mas considerou o valor ?insuficiente?. A declaração de Del Nido foi dada algumas horas depois de a imprensa espanhola ter divulgado que os dois clubes haviam chegado a um acordo para a transferência do brasileiro, chamado de ?A Besta? pelos jornalistas espanhóis. "Não chegamos a nenhum acordo com o Arsenal", disse Del Nido, que garantiu ter outras propostas pelo jogador, inclusive do Tottenham, também da Inglaterra. "Julio Baptista tem contrato em vigor e se não acontecer algo novo, ele seguirá no Sevilha, sem problemas", concluiu o dirigente. Julio Baptista tem contrato com o Sevilha até 2008 e foi um dos principais destaques da última temporada espanhola, quando marcou 18 gols. Na temporada 2003/04, fez 20 gols.