Clube suspende contratação de Kluivert A equipe espanhola do Valência anunciou nesta sexta-feira que decidiu suspender a contratação do atacante holandês Patrick Kluivert até que se tenha dados detalhados a respeito da contusão no joelho esquerdo. De acordo com o diretor de futebol do clube, Javier Subirats, há três semanas o jogador foi submetido a uma artroscopia para limpeza da articulação. O procedimento impede se tenha informações concretas sobre a real condição física do atleta. "Esperávamos apresentar Kluivert, mas ele tinha que passar pelo exame médico. Vamos esperar 15 ou 20 dias para fazer outro teste", afirmou Subirats. O craque holandês, que jogava no Newcastle, iria assinar contrato com o Valência para as próximas três temporadas. Sua apresentação estava prevista para tarde desta sexta-feira, mas o exame médico apresentou os problemas e o clube decidiu adiar a assinatura do contrato. O jogador voltará agora para a Holanda e continuará o tratamento estabelecido pelo médico que o operou. Segundo o diretor esportivo do Valência, um médico do clube "seguirá a evolução do caso". Subirats informou que o jogador se submeteu à operação "para estar em plena forma no começo da temporada". "Tomara que seu estado seja satisfatório, porque temos interesse nele", disse Subirats, ao afirmar que esse contratempo atrasará a formação da equipe e reconhecer que o clube pode contratar outro jogador.