Clube tenta liberar entrada de menores Mesmo tendo passado duas semanas, a diretoria do União Barbarense ainda tenta conseguir o alvará para a liberação da entrada de menores no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães. Os menores de dezoito anos estão impedidos de entrar no estádio devido a uma decisão da juíza Eliana da Câmara Ferreira, promotora da infância e adolescência da cidade, devido a problemas com a segurança. "Estou correndo atrás do que foi pedido para conseguir a liberação porque nós jogamos neste final de semana contra o Botafogo aqui. Se não conseguirmos, vou tentar alguma saída", diz o presidente Roberto Mantovani Filho. A saída cogitada no momento é a diminuição da capacidade do estádio para esta partida, com a interdição da arquibancada localizada atrás do gol de entrada do estádio.Os dirigentes ficarão na expectativa até sexta-feira, quando deverá ser realizada uma nova vistoria no local. Quanto ao time, o meio-campista Henrique e o atacante Luís Gustavo devem ser as grandes novidades para o jogo de domingo, em casa, contra o Botafogo. Ambos já se apresentaram ao técnico Luís Carlos Martins e treinaram normalmente, pois estavam jogando até o final da semana passada. A diretoria do União tenta inscrever Luís Gustavo, que estava no São José-RS, até sexta, para que ele possa estrear.