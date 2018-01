Clubes alemães decepcionam na Liga O futebol vice-campeão do mundo fracassou na primeira rodada da Liga dos Campeões da Europa. Os clubes alemães deram vexame e não conseguiram nenhuma vitória para o país que perdeu para o Brasil na final da Copa da Coréia/Japão e será sede do Mundial de 2006. O Bayer Leverkusen, do zagueiro Lúcio e do atacante França, foi goleado pelo Olympiakos, na Grécia, por 6 a 2, pelo grupo F da competição. O Bayern Munique perdeu, em casa, para o Deportivo La Coruña por 3 a 2, pelo G. O atacante brasileiro Élber marcou um, enquanto que o holandês Roy Makaai fez os três dos espanhóis. Na quarta-feira, pela chave A, o Borussia Dortmund já havia sido derrotado pelo Arsenal por 2 a 0. Embora muitos jogadores brasileiros tivessem atuado nesta quarta-feira, nenhum teve grande destaque. Rivaldo estreou em jogos oficiais pelo Milan, em Milão, na vitória de seu time sobre o Lens, da França, por 2 a 1, pelo grupo E. Os gols da equipe italiana foram marcados pelo atacante Filippo Inzaghi. Rivaldo teve atuação apagada. Foi bem marcado pelos franceses e deu poucos chutes a gol. Visivelmente fora de forma, o jogador foi substituído pouco antes dos 30 minutos da segunda etapa. O gol milanês foi defendido por Dida, que teve pouco trabalho. O outro clube italiano que jogou nesta quarta-feira não passou de um empate. A Juventus foi à Holanda e ficou no 1 a 1 com o Feyenoord. A equipe vencia por 1 a 0, mas sofreu o empate aos 30 da segunda etapa. O Barcelona, pelo grupo H, sofreu para derrotar o Bruges, da Bélgica, por 3 a 2. Luis Henrique, Mendieta e Saviola fizearm os gols espanhóis. O time do polêmico técnico holandês Louis Van Gaal, contudo, não teve atuação convincente. No fim, foi ameaçado pelos belgas, que tiveram chance para empatar. O poderoso Manchester United venceu bem o Maccabi Haifa, de Israel, por 5 a 2, pelo grupo F. Um dos destaques do esquadrão inglês foi o argentino Juan Sebastián Verón, que fracassou na Copa do Mundo com a seleção argentina e chegou a bater boca com os rivais da Inglaterra por meio da imprensa. Além da boa participação, o volante marcou um gol. Completando a rodada, o Dinamo Kiev venceu o Newcastle por 2 a 0, pelo grupo E, e o Locomotiv de Moscou foi derrotado, em casa, pelo Galatasaray por 2 a 0, pelo H.