Clubes ameaçados preocupam São Caetano É mais fácil enfrentar times que estão brigando pelas primeiras posições ou aqueles que tentam fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro? Para o técnico Tite, do São Caetano, as dificuldades são quase iguais. Ele também prefere desprezar as chances matemáticas de 88,3% de assegurar uma vaga na próxima Taça Libertadores da América. A vitória por 1 a 0 sobre o Goiás deixou o São Caetano em quarto lugar, com 71 pontos, sua melhor posição no Campeonato Brasileiro. Faltando apenas três rodadas para o término da competição a vaga para a Libertadores ficou mais perto. Só que seus próximos dois jogos serão realizados fora de casa e diante de dois times ameaçados pelo rebaixamento. No sábado enfrenta o Fluminense (20º colocado com 46 pontos), no Rio, e dia 7 o Juventude (19º colocado com 47 pontos), em Caxias do Sul. "Estes jogos serão muito difíceis porque estes clubes ameaçados entram em campo como se fosse o jogo da vida deles, com muita garra e disposição, às vezes, até exagerada. São ingredientes complicados para se lidar no futebol", disse Tite. O time do ABC vai encerrar a temporada em casa, dia 14, diante do Internacional, no momento sexto colocado com 68 pontos, e seu concorrente direto na luta por uma das cinco primeiras posições do Brasileiro. "Nosso objetivo é chegar neste jogo já garantido", afirmou o treinador, sabendo que mais três pontos podem dar a vaga ao time na Libertadores de 2004.