Clubes anunciam novas contratações para o Paulistão 2008

Tentando fechar seus respectivos elencos com tempo hábil para treinar de olho numa boa campanha no Paulistão de 2008, vários clubes continuam a anunciar reforços para a próxima temporada. O Barueri, que já conta com jogadores conhecidos como o volante Amaral, ex-Palmeiras e Corinthians, confirmou, nesta quinta-feira, a contratação por empréstimo do zagueiro Renato dos Santos, de apenas 20 anos, que estava no Juventus, campeão da Copa FPF deste ano. Esta é a 12.ª contratação da equipe para o Paulistão. O Paulista, que ainda sofre com o rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro, anunciou a contratação do meia Rafinha, de 20 anos. O jogador estava no Avispa Fukuoka, do Japão. Além dele, o time de Jundiaí conta com mais três reforços: o atacante Júlio César, o volante Tiago Fraga e Neto Baiano, que volta ao clube após ser dispensado por indisciplina. Já a Ponte Preta acresceu mais dois laterais ao seu plantel para a temporada de 2008: Eduardo Arroz e Vicente. "Faço apoio para muitas jogadas e gosto de partir com a bola em velocidade. Farei todo o possível para que a equipe conquiste uma boa colocação no Paulistão e para que vá para a Série A no Brasileiro de 2008", garante Arroz, de 26 anos, e que tem passagens por Guarani, Ituano, Botafogo, América e Marília. Além dos dois laterais, a Ponte Preta, do técnico Sérgio Guedes, já conta com os reforços César, Jean, Raulen, Elias, Deda e Giuliano.