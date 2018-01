Clubes aprovam adiamento da Série B Os clubes paulistas que participarão do Campeonato Brasileiro da Série B aprovaram o adiamento do início da competição do dia 4 para dia 12 de agosto. Os mais favorecidos foram Bragantino e XV de Piracicaba, que estão atrasados na montagem de seus times. "Ganhamos pelo menos uma semana para treinar", disse o técnico Paulo Comelli, do XV de Piracicaba, que somente esta semana começou a definir o elenco. Nesta sexta-feira, a diretoria confirmou a contratação de mais dois jogadores: os meias Silvinho, do Ituano, e Fabrício, do São Bento de Sorocaba. O diretor de futebol Mauro Morishita está montando uma estrutura para dar retaguarda à comissão técnica. O patamar da folha salarial foi estipulado em R$ 70 mil. Enquanto isso, o presidente-interino João Paulo Araújo, ex-árbitro de futebol e que também é diretor municipal da cidade, tenta arrecadar junto a empresários locais dinheiro para quitar débitos anteriores. A promessa é de que os jogadores tenham saldados os quatro meses de salários atrasados até setembro. Do antigo elenco que disputou a Série A-3 Paulista, apenas dois jogadores permaneceram no estádio Barão da Serra Negra: Galvão e Carlão. Em Bragança Paulista, o técnico Nei Pandolfo também respirou aliviado. A diretoria ainda não conseguiu acertar contrato com os jogadores veteranos, como o meias Alberto, João Santos e Mazinho, além do atacante Sílvio. "Temos um time jovem, mas a experiência também é importante para dar o equilíbrio ao time". As renovações estão sendo tratadas diretamente com Nabi Chedid, patrono do clube, devido o afastamento do presidente Marquinho Chedid, por problemas de saúde. A alegria em Araras foi mais pela confirmação do campeonato. Os dirigentes temiam que a competição fosse cancelada no meio de liminares e brigas entre federações e clubes. O elenco já está definido desde o começo do mês, "mesmo porque trabalhamos com a data inicial de 8 de agosto, que era quando a competição estava marcada para começar", explicou o diretor de marketing, Pedro Morgado. O presidente José Mário Pavan temia por sérios prejuízos e acha que a regionalização da disputa vai diminuir sensivelmente as despesas com viagens e hospedagens. Mas ele acha que, por outro lado, o clube vai perder na parte técnica, porque os clubes das regiões sul-sudeste são considerados, teoricamente, mais fortes. "Tenho confiança de que poderemos estar entre os quatro classificados", disse. O departamento técnico da CBF confirmou que os 28 clubes serão divididos em dois grupos regionalizados de 14 clubes cada. Um grupo envolverá os clubes das regiões sul-sudeste e outro com os times das regiões norte-nordeste. Na primeira fase vão ser disputados 13 jogos e se classificam os quatro primeiros colocados. Depois serão formados dois grupos de quatro times cada, com apenas os dois primeiros se classificando para um quadrangular final, que apontará, em turno e returno, o campeão e vice que garantirão o acesso à Série A em 2002.