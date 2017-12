Clubes aprovam Paulistão 2002 Mesmo com a confirmação da ausência dos grandes clubes, o regulamento do Campeonato Paulista de 2002 agradou aos dirigentes dos 12 participantes da competição, que começa dia 20 de janeiro. A principal novidade é que o campeão será conhecido após a disputa de turno e returno, garantindo o acesso para o Rio-São Paulo de 2003. Esta fórmula foi usada em 1994 e 1996, tendo ambas as vezes o Palmeiras como vencedor. O campeonato inclui o Botafogo de Ribeirão Preto, que perdeu seu lugar no Rio-SP para o São Caetano, prevendo ainda que o último colocado será rebaixado para a Série A-2, enquanto o penúltimo colocado disputará uma "repescagem" com o vice-campeão da A-2 para ver quem continua na elite paulista na outra temporada. Outra mudança é na aplicação do cartão amarelo. Cinco cartões suspendem o jogador. Além de Botafogo, participam da competição: Internacional, Rio Branco, União Barbarense, Matonense, Mogi Mirim, União São João, Santo André, Ituano, Juventus, Portuguesa Santista e América. "Acho que a competição vai premiar o time de melhor regularidade", afirma Oswaldo de Nadai, presidente do Rio Branco, um dos times favoritos ao título. Posição semelhante tem Antonio Aparecido Galli, da Matonense. "Os times vão jogar em casa e depois fora. Isso dá igualdade de chances para todos." Nem todo o regulamento, porém, respeita a liberdade de opiniões ou o direito de ir e vir de pessoas. O artigo 3.º permite à diretoria da FPF ou, exclusivamente, o seu presidente, "proibir a entrada de pessoas no gramado ou no estádio, que tenham causado ou possam causar danos ao futebol". Em 1991, na final do Campeonato Brasileiro, o presidente Eduardo José Farah proibiu que fotógrafos da revista Placar entrassem no gramado do estádio Marcelo Stéfani, em Bragança Paulista, na decisão entre Bragantino e São Paulo. Na ocasião, Farah já trabalhava para que o jornalista Juca Kfouri, seu eterno algoz, fosse demitido na empresa. O Campeonato Paulista das Séries A-2 e A-3 terá 16 clubes cada. Também será disputado em dois turnos, com os quatro primeiros colocados decidindo o título numa segunda fase. Os dois últimos colocados da Série A-2 serão rebaixados, dando lugar para campeão e vice da Série A-3.