Clubes brasileiros dominam a Libertadores O Brasil está dando as cartas na Copa Libertadores. Com a metade da primeira fase do torneio sul-americano praticamente concluída, os clubes brasileiros dominam o torneio e têm grandes possibilidades se classificar. Até com certa facilidade. São Paulo, Goiás, Corinthians, Internacional e Palmeiras devem passar à próxima fase. A exceção é o Paulista de Jundiaí, que terá de dar a volta por cima nos jogos que restam. Dos 21 jogos disputados até agora por clubes brasileiros, foram 11 vitórias e 7 empates. São Paulo, Corinthians e Paulista perderam uma partida, totalizando três derrotas. Embora os confrontos tenham sido mais equilibrados, os brasileiros têm levado vantagem. O clube mais bem-sucedido até agora é o Goiás. Com dez pontos no Grupo 3, já está classificado para a próxima fase. ?Só o maior desastre da face da Terra, com uma combinação esdrúxula de goleadas, tira o Goiás da outra fase?, avalia o matemático Tristão Garcia. O Internacional também está ?bem na foto?. Depois da vitória dramática sobre o Pumas, por 3 a 2, de virada, o Colorado gaúcho atingiu dez pontos e tem 96% de chances de se classificar. As chances de o São Paulo, atual campeão sul-americano e mundial, seguir adiante, também ultrapassam os 90%. ?O São Paulo deve se classificar com 11 pontos e tem dois jogos em casa. Tem ótimas possibilidades?, avalia Tristão. O próximo jogo do Tricolor será dia 5 de abril, contra o Chivas Guadalajara, no Morumbi. O Corinthians vem logo a seguir com 65% de chances de classificação. A grande pedra no caminho do Timão é o jogo contra a Universidad Católica, fora de casa, que vai decidir a vaga, no dia 5 de abril. Se o Timão não conseguir pelo menos um empate nesta partida, o principal projeto da MSI no primeiro semestre corre riscos de não vingar. O Verdão também enfrentará uma ?final? para se classificar. Será na última rodada, contra o Cerro Porteño, no Palestra. ?Embora isso não exista, é o que as pessoas costumam chamar de jogo de seis pontos?, diz o matemático Tristão Garcia, afirmando que, se chegar aos 10 pontos, o Palmeiras se classifica. O Paulista é o concorrente brasileiro com a situação mais delicada. Tem apenas dois pontos, ainda não venceu na competição e também tem de chegar aos 10 pontos salvadores dentro do Grupo 8. A vantagem é que fará duas partidas em casa. Tristão evita fazer qualquer prognóstico sobre os adversários da próxima fase. A tabela das oitavas-de-final vai colocar, frente a frente, o dono da melhor campanha da primeira fase (1º classificado) contra o de pior campanha (16º classificado). O segundo enfrentará o 15º; o terceiro pega o 14º, e, assim, sucessivamente. Hoje, o melhor clube do torneio é o Velez Sarsfield, que venceu os quatro jogos. Tem 12 pontos e é o bicho-papão da competição. Como sempre, toda boa campanha brasileira na Libertadores encontra um argentino pelo caminho.