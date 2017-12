Clubes brasileiros evitam reforços 'milionários' e apostam em soluções baratas para reforçar elenco

A busca por jogadores em fim de contrato dá o tom desta janela de transferências no País. Vale apostar em veteranos, oferecer contrato de risco e produtividade ou usar atletas como moeda de troca.

Esta é a nova realidade do futebol brasileiro. Pagar caro para reforçar o time se mostrou, até este início de ano, uma exceção. Criou-se até um “teto informal” para contratar um único jogador: R$ 10 milhões.

É um cenário que contrasta com janelas de transferências dos últimos anos. Em 2013, o Corinthians pagou R$ 40 milhões por Alexandre Pato. Em 2015, ainda com o mercado aquecido, o Palmeiras ganhou forte concorrência e fechou com Dudu por R$ 20 milhões.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As explicações para esse momento de baixa vão desde a economia do País, há dois anos em recessão, à nova postura fiscal dos clubes e até a proibição de investidores na compra de direitos econômicos dos atletas. Há menos dinheiro circulando no futebol brasileiro.

Campeão brasileiro, o Palmeiras é um dos poucos que investiram alto para adquirir os direitos econômicos de um único jogador, o meia Guerra, eleito o melhor jogador da Libertadores: R$ 10 milhões. Corinthians, São Paulo, Santos, e clubes do Rio de Janeiro e de Minas, como o Cruzeiro, vivem outra situação.

“Os clubes se adequaram à realidade e à crise que o Brasil está vivendo. Por outro lado, antes os clubes gastavam sem responsabilidade, contratavam e depois se viraram para pagar a conta. Hoje não está assim”, afirma o empresário Fred Faria.

O Grêmio, campeão da Copa do Brasil, fechou a temporada em alta, mas não adotou uma postura ousada. A diretoria considera os jogadores de renome e caros como apostas de risco. “Algumas contratações mais caras no futebol brasileiro nos últimos anos não foram bem-sucedidas. Analisamos o mercado com cuidado, coerência e sem exagerar nos negociações”, afirma Adalberto Preis, um dos vice-presidentes do Grêmio.

O dirigente relembrou que apesar de o clube ter apostado em temporadas anteriores em jogadores consagrados, o fim do jejum de 15 anos sem títulos nacionais, com a conquista da Copa do Brasil em 2016, veio com outro planejamento. “Dar chance à base é o investimento mais seguro. Ganhamos a competição com vários garotos nossos, como o Luan, o Pedro Rocha e o Ramiro. Já temos um elenco forte”, afirmou Preis.

O São Paulo é um exemplo dessa nova realidade: todas as novidades do elenco para 2017 vieram sem custo. Mesmo titulares absolutos no ano passado, como o lateral Mena e o atacante Kelvin, deixaram a equipe ao fim dos contratos de empréstimo pela dificuldade em negociar as permanências.

“Precisaríamos de mais jogadores, mas entendo a situação financeira do clube, que é difícil. Vamos observar o mercado e quando a diretoria ver que tem condições de trazer algum jogador, que seja possível a contratação”, afirma o agora técnico Rogério Ceni.

Para o empresário Hugo Garcia, ao contrário dos últimos anos, os clubes estão mais “criteriosos” na hora de decidir investir em contratações. Porém, ele admite que até o fim desta janela, os dirigentes ainda podem contratar jogadores de maior peso. “Temos de esperar para fazer avaliações, os clubes podem inscrever jogadores durante a disputa dos Estaduais e ainda podem gastar mais.”