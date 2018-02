Clubes campineiros atrás de reforços para o Paulistão

Ainda vivendo a expectativa das eleições presidenciais e a possível venda do Estádio Brinco de Ouro, a atual diretoria do Guarani anunciou, nesta quinta-feira, a contratação do volante Roger, de 22 anos, que pertence ao Palmeiras, que cedeu o atleta para o Paulistão deste ano. Apesar de ter vínculo com o clube palestrino, Roger, que deve se apresentar nesta sexta-feira para realizar exames médicos, disputou o último Brasileirão pelo Juventude. Antes, ele já havia atuado por União São João, Arminia Bielefeld (Alemanha), Santo André e Ponte Preta. De acordo com o supervisor de futebol José Carlos Hernandes, o clube campineiro corre atrás de mais quatro reforços para fechar o elenco com 28 atletas. "As prioridades são um meia articulador e um atacante de área", revelou. Já a rival do Guarani, a Ponte Preta, espera confirmar a vinda de mais reforços até esta sexta-feira. A expectativa é a contratação de mais três atletas, sendo dois conhecidos: o atacante Alex Afonso, do Palmeiras, e Marcelo Soares, também atacante e que tem vínculo com o J.Malucelli, do Paraná. Entre a direção do time campineiro e os jogadores está tudo definido. A questão, agora, é superar os entraves burocráticos para se efetivar os empréstimos. Existe ainda duas esperanças de acerto. Uma delas é o meia Renato, vinculado à Ferroviária, e que estava no Juventude, e outra é o atacante Luciano Henrique, do Santos, que também teria propostas de outros clubes, como Figueirense e Sport Recife. São Caetano A diretoria do São Caetano não quis renovar contrato com o volante Otacílio. E nesta quinta-feira o jogador acertou sua ida ao Náutico. Com 23 anos, Otacílio já passou por Santa Cruz e Remo. Agora a diretoria busca por um zagueiro para fechar o grupo de jogadores. Rio Claro O diretor de futebol Taddy Coutinho afirmou que o grupo de jogadores está fechado para o Paulistão. "O lateral-esquerdo Robson foi o nosso último reforço", disse o dirigente. Neste sábado o time faz amistoso contra o União Barbarense, time da Série A3 do Paulista.