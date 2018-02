Clubes cariocas se reapresentam na expectativa de reforços Com exceção do Fluminense, os jogadores dos grandes clubes cariocas se reapresentam nesta terça-feira para o início dos treinamentos para a temporada de 2007. Apesar dos elencos praticamente fechados, o Flamengo ainda sonha em ter o atacante Nilmar, assim como os dirigentes tricolores esperam assinar contrato com o meia Carlos Alberto, do Corinthians. No Vasco a expectativa é pelo retorno do atacante Romário. Com 11 reforços contratados, na semana passada o técnico do Flamengo, Ney Franco, escolheu os 32 jogadores para 2007. Destes, 12 foram revelados nas divisões base do clube. Agora, a única possibilidade de o número de atletas aumentar é com a contratação do atacante Nilmar - em litígio com o Corinthians e o Lyon, clube francês que detém seus direitos federativos. O time carioca aguarda por uma decisão da Fifa sobre o caso. Após a apresentação, o Flamengo dividirá seus treinamentos entre a Gávea e o Centro de Treinamento de Vargem Grande, na zona oeste. Somente no dia 15, o clube deixará o Rio para treinar em Itu. Com o anúncio do meia argentino Darío Conca como o principal reforço para 2007, o presidente do Vasco, Eurico Miranda, agora busca uma forma lícita para viabilizar o retorno de Romário. Uma determinação da Fifa impede um atleta de atuar por três clubes diferentes durante um ano e, por isso, o artilheiro não teria condições de atuar pelo time carioca. Em abril de 2006, ele se transferiu e atuou pelo Miami F.C., nos Estados Unidos. Em seguida, jogou quatro partidas pelo Adelaide United, na Austrália. ?A diretoria já encontrou uma forma de tornar legal a vinda do Romário. Só não vamos falar agora para não atrapalhar as coisas?, assegurou o vice-presidente Jurídico, Paulo Reis. Nesta terça, parte do elenco, que ainda não realizou os exames médicos, se reapresenta em São Januário. Na quarta, o grupo estará completo e, à noite, todos seguem para Resende, no sul fluminense, local da pré-temporada. Enquanto o Vasco luta para repatriar Romário, o Botafogo já acertou com o atacante Dodô, mas ele não estará com os demais jogadores na reapresentação desta terça, em General Severiano. Como seu contrato com o Al-Ain, dos Emirados Árabes, só encerra no final deste mês, a previsão é a de que o jogador chegue ao clube alvinegro no dia 5 de fevereiro. Mesmo sem Dodô, o técnico do Botafogo, Cuca, está animado para a pré-temporada da equipe. Na sexta-feira, o time viaja para dez dias treinamentos em Vitória, no Espírito Santo. Apesar de a apresentação dos atletas estar marcada para a quarta, a diretoria do Fluminense se prepara para a possibilidade de enfrentar protestos, nesta terça, nas Laranjeiras, por causa da dispensa do volante Marcão. O jogador é um dos ídolos do time e sua demissão do clube não foi bem recebida pela torcida. ?Gostaria que ele trabalhasse comigo na parte técnica, mas o Marcão optou por sair?, disse o coordenador de Futebol do clube, Branco. E até para apagar a má impressão com a decisão de liberar o volante, o dirigente quer acertar logo a contratação do meia corintiano Carlos Alberto, que foi revelado nas Laranjeiras em 2000.