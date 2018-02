Clubes cobram dinheiro da Federação O Rio Branco ganhou um problema extra-campo para a reta final do Rebolo do Campeonato Paulista. Os jogadores estão buscando junto a diretoria, o pagamento de quase dois meses de salários atrasados, referentes a fevereiro e março. O meia Rafael, que foi o escolhido pelos companheiros para conversar com os diretores, disse que muitos atletas estão passando por dificuldades pela falta de dinheiro e que isso pode afetar o rendimento dentro de campo. "Os jogadores estão precisando dos salários. Têm famílias cobrando, porque precisam de dinheiro. Muitos ajudam aos pais e não têm o que enviar. A situação é crítica. Por mais que você não queira, isso acaba influenciando dentro de campo". O presidente Oswaldo de Nadai está esperando que a Federação Paulista pague ao clube R$ 150 mil, referentes as cotas de participação do estadual, para acertar com os jogadores. O dinheiro não teria sido creditado ainda devido aos problemas envolvendo as emissoras de televisão, Globo e SBT. União Barbarense - Outro clube que está esperando um acerto com a Federação é o União Barbarense. O vice-presidente do clube, Roberto Mantovani Filho, disse que vai à sede da entidade na próxima semana para receber também a cota de participação do Paulista, no valor de R$ 80 mil. O dinheiro servirá para quitar os débitos da competição. O time-sensação da primeira fase do Paulistão está em fase de desmanche. Não há perspectiva para o restante da temporada.