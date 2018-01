Clubes da Série B aprovam regulamento Os 22 clubes que disputarão a Série B do Campeonato Brasileiro deste ano aprovaram nesta quarta-feira o regulamento anunciado pela CBF no dia anterior, mantendo assim o regulamento dos dois anos anteriores e teoricamente acabando de vez com qualquer possível problema devido ao interesse de mudar a competição para o sistema de pontos corridos. A Futebol Brasil Associados (FBA), entidade que representa os clubes da Série B, queria a mudança no regulamento para pontos corridos, com a intenção de manter os times em atividade até dezembro. A insatisfação não é admitida publicamente, mas sentida nos bastidores. Mesmo com a aprovação do regulamento nesta quarta-feira, a FBA ainda tem a esperança de mudar o regulamento. Tudo depende do fechamento do acordo com a empresa estatal Infraero. Através de nota oficial em seu site, a FBA diz que ?caso a parceria seja aprovada na reunião do conselho da Infraero, que se realizará na próxima semana, o documento será entregue ao Presidente da CBF, senhor Ricardo Teixeira, que avaliará a possibilidade de mudança no sistema da competição?. Detalhes - Em relação ao campeonato aprovado, ficou definido que a Série B de 2005 terá a fórmula de disputa com três fases (uma classificatória, em turno único, onde todos se enfrentam, passando os oito melhores; e três quadrangulares, onde se classificam sempre os dois melhores), com campeão e vice garantindo o acesso e os seis últimos sendo rebaixados para a Série C. Além disso, a renda dos jogos será sempre dos clubes mandantes, sendo que os ingressos mais baratos custarão R$ 10. O trio de arbitragem será sempre de outro estado e a CBF não vai cobrar os 5% da renda a que teria direito como taxa de administração.