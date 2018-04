Clubes da Série B se unem contra Vitória

As definições do Campeonato Brasileiro da Série B poderão acontecer fora das quatro linhas. Isto tudo por conta de uma possível escalação irregular do meia Luiz Fernando, do Vitória, em cinco partidas. Veja também: Presidente do Santa Cruz faz denúncia na Série B Segundo denúncia da diretoria do Marília, o jogador foi inscrito na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após a data limite, que aconteceu no último 20 de setembro. Os clubes interessados no acesso ou mesmo contra o rebaixamento - casos de Paulista, Santo André, Gama, Brasiliense, Fortaleza e Avaí - pretendem unir forças para que haja punição ao clube baiano. "Primeiro precisamos entender com que base o STJD realizou a inscrição de Luiz Fernando, mesmo após o termino da data limite. Esta foi uma decisão perigosa, já que outros clubes também contrataram jogadores fora da data e não puderam fazer suas inscrições", declarou o advogado do Marília, Adriano Pereira. "Se houve algo irregular, e dependendo da necessidade, iremos à Fifa", ameaçou. O presidente do Paulista, Eduardo Palhares, acredita que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) não tem poder fazer tal ação. "Isso cabe à CBF e não ao STJD. Contra documentos não há argumentos. As datas de inscrição e regulamentação estão equivocadas. Acho que agora é uma questão de poder", alertou. Nesta segunda-feira ele esteve na sede da Federação Paulista de Futebol para pedir ajuda da entidade neste caso. Já acionou também Weber Magalhães, vice-presidente da CBF para a região Centro-Oeste, que defenderia os interesses de Gama, ameaçado pelo descenso, e Brasiliense, na esperança de conseguir o acesso. Nenhuma ação, porém, pôde ser feita nesta segunda-feira porque a CBF só vai abrir na quarta-feira, devido o recesso pelo feriadão. Por outro lado, a diretoria do Vitória não teme qualquer imbróglio jurídico. A assessoria de impressa do clube divulgou nota no site oficial informando que houve a liberação do STJD - através de uma liminar - e, por isso, Luiz Fernando estava em condições de jogo. O jogador teria um pedido de transferência no departamento de registro da CBF dentro do prazo estabelecido para a "janela de transferência internacional", entre dia 1.º e 31 de agosto. Luiz Fernando estava no futebol chinês. O nome do jogador, que tem contrato entre 14 de setembro e 13 de dezembro, apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) no dia 05 de outubro. Ele foi inscrito com autorização do STJD e jogou contra Santa Cruz, Brasiliense, Criciúma, Coritiba e Fortaleza. Caso o clube baiano seja punido, perderá seis pontos por jogo, ou seja, um total de 30. Assim, cairia para a última colocação, sendo rebaixado à Série C. Em campo, o Vitória conquistou 59 pontos, ocupa o quarto lugar e tem vaga garantida na elite do futebol nacional antes da última rodada, programada para o este sábado à tarde.