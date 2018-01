Clubes de futebol abrem disputa com COB Que os bastidores do futebol são um vespeiro, não chega a ser novidade. Que os bastidores do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) não primam pela transparência, idem. O que aconteceria se esses dois universos, fortes política e economicamente, se defrontassem? O que poderia parecer ficção - afinal, são áreas até aqui com atuações distintas - está prestes a acontecer. E a briga promete ser das mais intensas. Tudo gira em torno da Lei Agnelo/Piva, ou melhor, do dinheiro que a cerca. De acordo com a legislação, 2% da receita de todas as loterias federais é direcionado ao COB, que, por sua vez, a repassa às confederações de esportes olímpicos. O critério de quem recebe mais ou menos é definido pela entidade nacional. O total da verba, em 2003, chegou a R$ 40 milhões. A situação estava tranqüila até os presidentes dos três clubes mais populares do País, segundo o Ibope - Corinthians, São Paulo e Flamengo -, se darem conta do volume de recursos gerados por tal lei. Conclusão: Alberto Dualib, Marcelo Portugal Gouvêa e Márcio Braga se reuniram e decidiram elaborar projeto no qual buscam tirar do COB metade desse valor. O negócio funciona da seguinte maneira: esse grupo ligado ao futebol vai pressionar o governo federal para que 50% do montante arrecado fique com os clubes que, além do futebol, mantenham modalidades olímpicas. Não é por acaso que os três que lideram o movimento estão nessa situação. No Parque São Jorge destacam-se o basquete e o remo. No Morumbi são tradicionais o boxe e o atletismo, além da nova equipe de vôlei. Na Gávea existe ginástica artística e natação fortes, entre outras. Atrás da discurso de incentivar outras modalidades esportivas está a verdadeira intenção dos dirigentes. A idéia é acabar com o subsídio do futebol aos outros esportes. No Corinthians e no São Paulo, o déficit da área social, somado à falta de retorno de outras modalidades, provoca "rombo" de R$ 500 mil, bancado pelo departamento de futebol. No Flamengo esse número chega a R$ 800 mil. Embate - Mas a briga não vai ficar restrita aos cartolas do esporte. Em recente encontro com o presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, o presidente do Flamengo, Márcio Braga, apresentou o projeto. De acordo com o relato de pessoas envolvidas na confecção do documento, a receptividade foi instantânea. Acontece que o ministro dos Esportes, Agnelo Queiróz, é pessoa próxima do presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman. A questão é saber como o governo vai lidar com essa polêmica. Uma das alternativas foi apresentada ontem, em Brasília. Agnelo Queiróz reuniu-se com o presidente do Clube dos 13, Fábio Koff, para iniciar o estudo de novo tipo de loteria federal. A idéia é fazer algo parecido com as tradicionais Loto, Sena ou Mega-sena. Só que, em vez de número, o apostador escolheria entre vários escudos de clubes. A receita seria dividida entre os clubes e a União. Nos próximos dez dias o ministro deve se encontrar com o trio de ferro do futebol nacional. Na pauta, além da polêmica em relação ao direcionamento da verba da Lei Agnelo/Piva, a criação de mecanismo de refinanciamento das dívidas dos clubes com o governo e a criação de uma linha especial de crédito para aqueles que provarem estar com administração em ordem.