Clubes de futebol na pauta de Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quinta-feira a adoção de medidas para melhorar a gestão de clubes de futebol, que, em sua maioria, enfrentam sérios problemas financeiros. "Vamos ter de discutir com seriedade os problemas dos clubes de futebol", discursou Lula, na abertura 1ª Conferência Nacional do Esporte, no Teatro Nacional de Brasília. Ele fez questão de ressaltar que seu governo não iria, no entanto, discutir a amortização da dívidas de alguns clubes, citando os problemas enfrentados por Botafogo e Flamengo. Segundo Lula, o governo tem de estudar alternativas para ajudar os clubes de futebol a se reerguerem, porque vários deles já fazem parte do patrimônio do País. O presidente também prometeu encaminhar ao Congresso um projeto de incentivo à prática das várias modalidades do esporte. "Quem sabe poderemos aprovar a lei o mais rápido possível", afirmou. Sugestões ao projeto serão discutidas pelos mais de 860 delegados eleitos nos estados e municípios para a Conferência Nacional do Esporte, a ser realizada até o dia 20 em Brasília. Eles vão debater as novas diretrizes da política nacional do esporte, a revisão de legislações vigentes, como a Lei Maguito Vilela e o Estatuto do Torcedor, a melhoria da segurança nos estádios e o aumento dos recursos destinados ao esporte por meio da elevação para no mínimo de 1% das dotações orçamentárias da União, dos municípios e estados. Entre as propostas de incentivo que vão ser discutidas estão a ampliação de bolsas de pós-graduação para profissionais do esporte, a adoção de parceiras dos governos com a iniciativa privada para financiamento de pesquisas e a ampliação da participação de idosos e menores que vivem em áreas carentes na prática do esporte.