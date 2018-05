'Hoje não há rivalidade, nem cor a ser evitada' diz Corinthians após tragédia

Praticamente todos os principais clubes do País se uniram em uma campanha online para expressar o luto pela tragédia que atingiu a Chapecoense na madrugada desta terça-feira. Eles trocaram seus avatares nas redes sociais pelo escudo do clube de Chapecó (SC), em branco e preto. "Hoje, todos os clubes do Brasil são um só. #ForçaChape", escreveram.

O Corinthians, que, por causa da rivalidade com o Palmeiras, não costuma usar a cor verde em seu site, decidiu abrir uma exceção por causa da tragédia. "Hoje não há rivalidade, nem cor a ser evitada. Hoje somos todos um só".

Às 10h10 desta manhã, apenas o Botafogo, entre os 12 maiores clubes do País, não havia alterado seu avatar no Facebook. O Corinthians substituiu a antiga imagem pelo símbolo do Corinthians em branco e preto, em símbolo de luto. "Hoje, todos os clubes do Brasil são um só. #ForçaChape", escreveram

O Atlético-MG anunciou luto oficial de três dias. "A nação tricolor torce e reza pelos atletas, profissionais e amigos da Chapecoense", escreveu o São Paulo. Já o técnico Cuca, campeão pelo Palmeiras no domingo, vencendo exatamente a Chapecoense, disse: "Lamento profundamente o acidente. Foi meu último time como jogador e estava construindo uma história fora do Brasil. Tristeza enorme."