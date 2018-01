Clubes devem R$ 44 milhões ao FGTS Clubes de futebol deixaram de recolher R$ 44 milhões ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), segundo levantamento feito pela Caixa Econômica Federal (CEF) e divulgado hoje pelo conselheiro da Curadoria que gere o fundo, Airton Ghiberti. De acordo com o levantamento, o Botafogo do Rio, é o clube que mais deve. Deixou de recolher R$ 7,7 milhões. Os clubes de futebol, de acordo com a Caixa, estão entre os mil maiores devedores do FGTS no país. Na segunda posição do ranking do calote, aparece o Vasco da Gama, também do Rio. O clube do deputado Eurico Miranda deve R$ 5,6 milhões ao FGTS. Na terceira posição aparece o Santos Futebol Clube com uma dívida de R$ 4,1 milhões. Airton Ghiberti - que também é representante da Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT) - pediu que os trabalhadores envieem para a CEF seus endereços atualizados, para que possam receber a correção determinada pela Justiça, em decorrência de perdas ocorridas nos planos Collor I e Bresser. "São expurgos que determinam correções de 68%", salientou Ghiberti . Veja a relação dos clubes que não recolheram Fundo de Garantia. 1. Botafogo de Futebol e Regatas -- R$ 7,712 milhões 2. Vasco da Gama -- R$ 5,663 milhões 3. Santos Futebol Clube -- R$ 4,196 milhões 4. Santa Cruz Futebol Clube -- R$ 3,349 milhões 5. Grêmio Futebol Portoalegrense -- R$ 2,844 milhões 6. Sport Clube Recife -- R$ 2,687 milhões 7. Curitiba Foot Ball Club -- R$ 2,682 milhões 8. América Foot Ball Club -- R$ 1,858 milhão 9. Sport Club Corinthians Paulista -- R$ 1,774 milhão 10.Cruzeiro Esporte Clube -- R$ 1,500 milhão 11.Clube Nautico Capibaribe -- R$ 1,500 milhão 12.Esporte Clube Taubaté -- R$ 1,288 milhão 13.Esporte Clube São Bento -- R$ 1,225 milhão 14.Ceará Sporting Club -- R$ 1,043 milhão 15.Grêmio Esportes Maringa -- R$ 918 mil 16.Dracena Futebol Clube -- R$ 822 mil 17.Figueirense Futebol Clube -- R$ 822 mil 18.São José Esporte Clube -- R$ 797 mil 19.Botafogo Futebol Clube -- R$ 744 mil 20.Paysandu Sport Club -- R$ 717 mil Total: R$ 44,141 milhões.