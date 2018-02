Clubes do interior buscam reforços para o Paulistão

Os clubes do interior estão correndo atrás de reforços para a disputa do Campeonato Paulista. A maioria deles, inclusive, já começou os treinamentos, ao contrário dos grandes clubes (Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo), que ainda precisam oferecer aos seus jogadores as férias regulamentares de 30 dias. O Guaratinguetá, por exemplo, anunciou nesta segunda-feira a contratação de mais dois reforços: o lateral-esquerdo Jefferson, do São Caetano, e o atacante Bolívia, do Atlético-PR e que estava na Caldense-MG. Já a diretoria do Sertãozinho definiu os últimos detalhes com o zagueiro Pedro Paulo, que disputou a Série B do Brasileiro pelo Brasiliense. Antes, o clube tinha acertado com o experiente atacante Marcos Denner, que estava no Paulista de Jundiaí. No Marília, antes de ir às compras, a diretoria resolveu reforçar seu caixa. Assim, definiu o novo patrocinador dos calções dos jogadores: a empresa Lupo. Antes, já tinha acertado com um patrocinador das camisas: a marca Mundial. E no caso do Mirassol, falta dinheiro para contratar. Mas o clube espera contar com pelo menos três ou quatro jogadores que se destacarem na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro. Tanto que o técnico Luís Carlos Martins está acompanhando de perto a preparação dos juniores.