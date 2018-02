Clubes do interior continuam se reforçando para a Série A-2 Os clubes do interior continuam em busca de reforços para disputarem o Campeonato Paulista da Série A-2. Depois de anunciar o acerto com os veteranos Piá e Gílson Batata, o União São João trouxe mais dois jogadores nesta quarta-feira. Chegaram ao clube o lateral-esquerdo Igor, da Portuguesa-PR, e o zagueiro Marco Aurélio, ex-Ferroviário-CE. Eles assinaram contrato com o time de Araras até o fim do Estadual 2007. O Rio Preto também confirmou mais contratações. Anunciou o lateral-direito Mazinho e o zagueiro Wilson, que estava no exterior. O meia Cenedesi, que disputou a Série A-3 de 2006 pelo Osvaldo Cruz, também chegou. Depois de um período sem contratações, o Taquaritinga apresentou 11 jogadores. Chegaram o goleiro Fernando, o lateral-direito Paulo Sales, os zagueiros Reginaldo, Luizão e Maicon, o lateral-esquerdo Ronaldo, o volante Régis, o meia Beto e os atacantes Rodrigo Goiano, Gilvan e Xandão.