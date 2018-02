Clubes do interior contratam últimos reforços para o Paulista As inscrições de novos jogadores para o Campeonato Paulista acabam nesta sexta-feira. Por isso, o Barueri foi atrás de reforços e nesta quinta-feira anunciou a contratação do ex-volante do Palmeiras B, João Paulo. A diretoria do Sertãozinho não deixou por menos e também contratou mais um jogador. Trata-se do goleiro Bruno, que estava no Gama e já passou pelo Marília. A diretoria aproveitou também para dispensar três atletas: o zagueiro Paulo Turra, o meio-campista Alexandre e o atacante Izaías. No Marília, os dirigentes ainda seguem atrás de reforços, mas até agora não chegaram a um nome. O meia Juliano, que estava no Nacional da Ilha da Madeira, de Portugal, teve a contratação praticamente descartada. Em relação ao time, o atacante Basílio sentiu novamente contusão muscular na coxa e está fora do jogo contra o São Bento. O técnico do América, Heriberto da Cunha terá cinco novidades para o jogo diante do Guaratinguetá. O experiente volante Doriva, Luis Henrique e Adriano Peixe voltam após cumprirem suspensão. Por outro lado, o ex-meia da Ponte Preta, São Paulo e Paysandu, Vélber, pode estrear, assim como o atacante Júnior Caruaru.