Clubes do interior paulista colocam em jogo a sua sobrevivência na Copa do Brasil

O interior de São Paulo vai estar presente nesta terça-feira, quando acontecem quatro jogos pela primeira fase da Copa do Brasil. Três clubes paulistas vão tentar passar à segunda fase: Ponte Preta, Oeste e Internacional, de Limeira. Só um time carioca vai estar em campo. O Botafogo vai enfrentar o Aparecidense, em Goiás.

+ Clubes sofrem para encontrar um camisa 9 'de verdade' no Brasil

+ CBF divulga tabela do Brasileirão; Corinthians pega Fluminense na estreia

O técnico Eduardo Baptista já avisou que a Ponte Preta não vai entrar na competição para ser figurante. Se nas últimas temporadas o clube priorizou outros campeonatos, em 2018 a principal competição mata-mata do país será a "menina dos olhos" em Campinas (SP). Nesta terça-feira, às 19h15 (de Brasília), enfrenta o Nacional, na Arena Amazônia, em Manaus, com a vantagem do empate nesta primeira fase.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Graças ao ranking de clube da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), todos os clubes visitantes jogam apenas pelo empate para garantir a classificação. Com o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro e a crise financeira que se instalou no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta busca a vaga na próxima fase para encorpar as suas receitas.

Em 2018, a premiação da Copa do Brasil será histórica, com mais de R$ 50 milhões para o campeão e R$ 20 milhões para o vice. Um total de R$ 270 milhões. Como as duas fases são jogos únicos, o vencedor leva 60% e o perdedor 40% da arrecadação.

Em Brasília, o Oeste enfrenta o Brasiliense no estádio Mané Garrincha, às 20h15, enquanto que a Internacional recebe o Rio Branco-AC, no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, às 20h30. Os dois paulistas vivem situações opostas.

O Oeste fez grande campanha na Série B do ano passado, brigando pelo acesso até a última rodada. No momento é líder isolado da Série A2 do Campeonato Paulista, com 13 pontos. Agora vai jogar por um empate contra o atual campeão candango, o Brasiliense, dentro do Mané Garrincha.

A Internacional vai receber o Rio Branco, do Acre, no Limeirão. Como mandante precisa vencer. O time limeirense só conquistou o direito de disputar a competição por ter sido vice-campeão da Copa Paulista em 2017 - a Ferroviária foi campeã e vai disputar a Série D do Brasileiro.

Marcado para as 21h30, o Botafogo também decide fora a sua classificação. O jogo contra a Aparecidense será disputado no estádio Anibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, no interior de Goiás.

Confira os jogos desta terça-feira pela 1.ª fase da Copa do Brasil:

19h15

Nacional-AM x Ponte Preta-SP

20h15

Brasiliense-DF x Oeste-SP

20h30

Internacional-SP (Limeira) x Rio Branco-AC

21h30

Aparecidense-GO x Botafogo-RJ