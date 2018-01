Clubes do Rio sofrem para contratar Nos últimos anos, final e início de temporada significa para os quatro principais clubes cariocas o momento de sonhar com grandes contratações para reforçar seus elencos e, posteriormente, cair na realidade da caótica situação financeira e presentear os torcedores com jogadores de pouca expressão no cenário do futebol. Neste ano, por exemplo, já se cogitou a possibilidade do meia Diego (Porto) no Flamengo, do meia Pedrinho (Al Ittihad) no Fluminense, do atacante Deivid (Sporting) no Botafogo e até o retorno de Marques (Atlético-MG) ao Vasco. Mas, até agora, nenhum deles veio. O Flamengo é o clube que mais promete a seus torcedores e pouco cumpre. Com o atraso do pagamento de dois meses de salários, além do 13º, se os reforços cogitados realmente viessem, o clube teria um time imbatível para 2006. Em seu elenco, por exemplo, estariam Diego, ex-Santos, o meia Alex, do Fernerbahce, e o atacante França, ex-São Paulo, atualmente no Kashima Reysol. ?Precisamos cair na realidade. Não vou fazer loucuras e sair contratando sem poder pagar?, disse o novo vice-presidente de futebol do Flamengo, Kléber Leite. E, diante da nova disposição da diretoria, o clube apresentou na última sexta-feira um ?pacote? com quatro reforços: os meias Rodrigo e Marabá, ambos do Paysandu, o zagueiro Ronaldo Angelim, do Fortaleza, e o mais conhecido de todos, o lateral-esquerdo Juan, que alternou bons e maus desempenhos em 2005 pelo Fluminense. O Fluminense é o que pode ser considerado uma exceção entre os grandes clubes cariocas. Apoiado por seu patrocinador, uma empresa de planos de saúde, tem conseguido contratar bons reforços, apesar de ainda faltar a vinda de um jogador de expressão para 2006. Como trunfo para a temporada, conseguiu manter o meia Petkovic no elenco e trouxe o lateral-direito Rogério, ex-Palmeiras e Corinthians, que estava no Sporting de Lisboa, além do goleiro Diego, ex-Atlético-PR. Já o Botafogo conseguiu com a administração do presidente Bebeto de Freitas reestruturar sua dívida e passou a ser comedido em suas contratações. Mesmo assim, o clube não esconde, por exemplo, o desejo de ter atletas como Deivid, ex-Santos, ou França, também cobiçado pelo Flamengo. Mas, até o momento, a diretoria do Botafogo tem surpreendido ao se reforçar com jogadores estrangeiros, mesmo que não sejam conhecidos: o atacante uruguaio Salgueiro e o meia argentino Artigas. No Vasco, a política de ?pés no chão? tem forçado o clube a apostar em jogadores ?experientes? e em baixa no mercado. Na lista de reforços estão o meia Ramon, ex-Botafogo, e o atacante Marques, do Atlético-MG. Mas, até o momento, só conseguiu contratar duas jovens promessas para 2006: os meias Ernane, de 20 anos, ex-Bahia, e Andrade, de 22 anos, ex-Santa Cruz.