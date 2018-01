Clubes entram em acordo por estádios Por sugestão do presidente do Palmeiras, Afonso Della Mônica, em duas semanas os clubes grandes de futebol da Capital apresentarão à Prefeitura medidas para melhorar as condições de acesso dos torcedores em dias de jogos. A decisão foi tomada nesta terça-feira, depois de uma reunião entre dirigentes de futebol e a Prefeitura, para melhorar a segurança. Estacionamento seguro para o torcedor passa a ser prioridade. O presidente da CET, Roberto Scaringella, disse que há condições de prever a expectativa de público e, com base nessas informações, o setor de transportes tomará medidas para organizar o trânsito antes e depois das partidas. Outra colaboração dos clubes será o mapeamento dos locais que poderão servir de estacionamento, por meio de convênios, para quem vai de carro ao estádio. Uma idéia que poderá dar bons resultados é que o torcedor, ao comprar o ingresso, adquirirá, também, um bilhete que dá direito ao estacionamento. Mais uma sugestão também tratada na Prefeitura é criar um Museu do Futebol na cidade - idéia que já tem apoio de vários dirigentes de clube paulistas. O presidente do São Paulo, Marcelo Gouvêa, sugeriu que cada grande clube organize exposições periódicas de seus acervos no futuro museu. O vice-presidente do Corinthians, Luiz César Granieri, destacou ainda: "São Paulo precisava de uma iniciativa como esta, o Brasil é pentacampeão mundial de futebol e não tem um local para contar a história deste esporte e mostrar todas as suas conquistas. Nosso apoio será total", afirmou.